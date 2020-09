Del Val: "Sánchez se cree Azaña y que va a proclamar la República desde el balcón de la Puerta del Sol"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en todo lo que se preocupa Pedro Sánchez por los españoles:

"Muchas críticas ante el informe de la Fiscalía rechazando culpar al Gobierno de la mala gestión de la pandemia, pero ABC viene hoy en portada a respaldar lo mucho que se ha preocupado Pedro Sánchez, que ya en el lejano 23 de enero -hace ya casi ocho meses- pidió informes a la Unión Europea para tomar medidas. ¿Y por qué -como recuerda Juan Casillas en ABC- el pasado 20 de junio dijo Pedro Sánchez que el Gobierno no tomó medidas antes por un desconocimiento insoslayable? ¿Pero no estaban ya al día, en el mes de enero? Sí, pero eso lo dice Pedro Sánchez por modestia, porque no quiere que se ponga en evidencia lo mucho que madrugó. Es más, nadie se cree que Pedro Sánchez se marchara de vacaciones tan tranquilo a Canarias y, luego, a Doñana. Estoy seguro de que no pegaba ojo por las noches, pero lo hizo para tranquilizar a los españoles, por los que cualquier sacrificio le parece escaso. Lo que le ocurre a Sánchez es que tiene muchos enemigos, y ya están diciendo que si quiere ir a la Puerta del Sol a entrevistarse con Isabel Ayuso, es porque se va a creer que es Azaña, y que va a subir al balcón a reclamar la República. Pues no. Lo hará porque como Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es culpable de todo, y de las diez regiones de la Unión Europea no sólo está Madrid, sino que hay ocho autonomías españolas, le quiere preguntar cómo ha logrado que las cosas vayan tan mal en Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares, Castilla León o Cantabria.

Pero el Gobierno está dispuesto a darlo todo. De momento, para luchar con eficacia contra la pandemia va a despachar a los benedictinos del Valle de los Caídos. España es de expulsar con entusiasmo. Expulsamos a los judíos a finales del siglo XV, y a los jesuitas en tres ocasiones, y ahora, siguiendo la tradición, vamos a expulsar a los benedictinos. Como la vicepresidenta Carmen Calvo Poyato dijo, refiriéndose a la Cruz, “esa horrible Cruz”, hay temores fundados de que la derriben también, con lo que nos pondríamos a la altura de los talibanes. Ya sólo falta que esa exquisita ministra de Igualdad y cumpleaños corrija la terrible discriminación feminista, y el Valle de los Caídos pase a llamarse Valle de los Caídos y las Caídas. Y, con eso, seguro que vencemos a la pandemia".