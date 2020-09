Del Val: "Sí, los periodistas tenemos culpa"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE"en la facilidad con la que algunos periodistas condenamos incluso antes de que exista una sentencia judicial:

"Tiene razón Carmen Martínez de Castro: los periodistas somos cómplices en destruir la presunción de inocencia. Mañana sale alguien murmurando que le han dicho que al presidente del Gobierno le gusta ver películas guarras, y algún medio recogería la falsa acusación. Ahora bien, aparece en una grabación del delincuente Villarejo, que alguien le ha dicho que una vez Rajoy le tocó el culo a una niña, y un par de cadenas de televisión organizarían un coloquio sobre la pederastia, con la foto de Rajoy en una esquina, mientras se hablaba teóricamente del delito. Y eso ya no es complicidad periodística, sino que algunos se han convertido en promotores de la calumnia.

Promotores de la calumnia

¿Cuántas veces ha visto usted el vídeo de Rodrigo Rato tocando la campana, el día de la salida de Bankia a Bolsa? Si no la ha visto ninguna es que usted vivía en China. Pues bien, después de ocho años, resulta que la culpa de que las cosas fueran mal no fue de Rato, ni intención de estafar a nadie. Zapatero, en medio de la crisis que se veía venir, dijo, como le decía el vecino a Noé cuando estaba construyendo el arca: que iban a ser cuatro gotas. Y no sólo el Banco de España, sino prestigiosas auditorías fuera de España, aconsejaron la salida a Bolsa. ¿Usted cree que cuando vuelva a aparecer el vídeo alguien lo asociará con una terrible injusticia? No, porque acatamos el más monstruoso de los refranes, ese que dice, cuando el río suena, agua lleva, y se lleva la fama de cualquier hombre (me acuerdo, por ejemplo de Francisco Camps, nunca condenado por ningún tribunal). Y nadie se inquieta, porque como sucedía en la Alemania de Hitler, si no eres judío, nada malo te va a pasar, hasta que te aplastan por ser gitano, por ser comunista, o por vivir en Madrid. Y, sí,los periodistas tenemos culpa, y la ciudadanía despreocupada también. Y no porque afecte a Rato, sino por concierne a nuestra decadente sociedad".

