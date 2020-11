Del Val: “Los autistas del secesionismo y una mala ministra van a desterrar el idioma de 600 millones"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en"Herrera en COPE"en el acuerdo de PSOE, Podemos y ERC para que el castellano deje de ser lengua vehicular en la escuela en Cataluña:

"Me parece una injusticia que no tengamos derecho a voto para elegir al presidente de Estados Unidos, porque, al fin y al cabo, siempre termina por influir en nuestras vidas. Claro que los españoles ya tenemos experiencia y, hace dos mil años, cuando se elegía al César en Roma, ni los habitantes de la Hispania Citerior, ni los de la Ulterior, interveníamos para nada. Lo que ha cambiado ahora en el siglo XXI es que además del César Occidental hay otro César, que no encabeza a los barbaros, o son bárbaros muy raros, que hablan chino y son punteros en la tecnología digital.

Pero mientras se decide parte del destino del mundo, los autistas del secesionismo, con la activa colaboración de una mala ministra de Educación, van a desterrar de las escuelas el idioma que hablan casi seiscientos millones de personas en todo el mundo, y exigiendo que sólo se hable catalán para anular una multa o para preguntarle al médico qué tiene el hijo que se puede morir. Eso lo puede hacer usted en Nueva York o en Los Ángeles, donde habrá un hispano hablante que le atenderá, perosi eso lo hace usted en Mallorca o en Valencia tenga cuidado, que será señalado por el totalitarismo secesionista.

A mí este golpe de complacencia con los extorsionadores, no sólo me parece una degradación para conservar el poder, sino un intento de destruir la escasa convivencia que queda en los territorios chuleados por los secesionistas, y el penúltimo ardid para prolongar esas pesadillas que resultan peores cuando nos despertamos, o sea, una canallada y, por ponerle apellido, una canallada disparatada.

A mediados de enero de este año, la autora de la futura canallada afirmó que los hijos no eran de los padres de ninguna manera. ¡De ninguna manera!Isabel Celaá demostró ser, además de una sectaria ideológica, una analfabeta en conocimientos de Biología. Bueno, pues de decir que los hijos no son de los padres va a parecer que los españoles que hablen español en la escuela no tienen padre, si lo hacen en Tarragona, en Alicante o en Ibiza. Gracias a Celaá la gente va a volverse a acordar de padres y madres, incluidos, claro, los de la señora ministra, que no tienen culpa de cómo evolucionó la niña".

