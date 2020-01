Del Val: "El listón de héroe en Cataluña se ha puesto por las nubes, mejor dicho, por las celdas"

Es el momento histórico de Torrent. De Roger Torrent. Presidente del parlamento de Cataluña. Y no me gustaría estar en su lugar. Claro, que es muy difícil, porque yo no me apunté a los 18 años a Ezquerra Republicana, ni fui concejal del ayuntamiento de mi pueblo a los 20, ni alcalde, después.

¡Ojo! Eso no quiere decir que Torrent no tenga una buena formación, y no conozca el trabajo, porque lo hizo en un bar y en una tienda, es verdad que no se sometió a una entrevista de admisión, porque el bar era de su padre y la tienda de su madre, pero sabe eso de que el cliente siempre tiene la razón. ¿Quién es el cliente de Roger Torrent? ¿El pueblo de Cataluña como indica la alta representación que ostenta o sólo esa parte del pueblo, que es secesionista, y lo “tornarem a fer”, y, con sus votos, le auparon al puesto que ahora ocupa?

Sublime decisión y no exagero. El listón de héroe en Cataluña se ha puesto por las nubes, mejor dicho, por las celdas o por el riesgo de ser prófugo. Antes, con decir fanfarronadas, declarar que España nos roba, y un desplante a un ministro, ya era suficiente para adquirir el marchamo de luchador por la independencia. Luego, todos los meses, se transfería la nómina a la cuenta por los servicios prestados, y no había ningún riesgo. Ahora no, ahora te embargan los bienes, como le ha sucedido aArtur Mas, y ni siquiera Artur Mas ha obtenido la categoría de héroe, y vaga por ahí, con cara de pedir la prórroga de un crédito. Ahora, para ser un héroe o tienes que pasar las navidades de fuera de casa o pasarlas en un penal. Y eso para una persona joven, con dos hijas, y toda una vida por delante, debe llenar de dudas, porque no es lo mismo una declaración delante de la Prensa, y marcharte a casa, donde puedes abrazar a tus hijas, que tomar una decisión, en contra de los juristas que le asesoran, y que le puede conducir a un juicio, cuyas consecuencias son imprevisibles.

Y, al final, puede suceder que, tome la decisión que tome, le suceda como a José Luis Trapero, personaje que el nacionalismo ha arrumbado al olvido, sin que tampoco haya encontrado un sector que le muestre afecto.

Por si todo esto no fuera complicado, encima, Joaquín Torra no es de Ezquerra, sino que es el criado del Prófugo, el otro partido rival, y que puede empeñarse en NO pactar el razonable acuerdo de “no eres diputado, pero sigues siendo presidente”.

Y es que en el patriotismo como en el póker, llegan un momento en que ya no se juega con garbanzos. Pero en esta partida no se juega la paga, sino posiblemente la libertad. Y lo peor de arriesgar el resto para ser el héroe de la partida, es que, con el paso del tiempo, los héroes dejen de serlo y sean otros lo que sigan jugando la partida.