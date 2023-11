Del Val: "En cualquier país, el fraude de la tesis de Pedro I el Mentiroso arruinaría su carrera"

Ayer por la tarde, recibí un WhatsApp que decía “Mais que s’esti-il passé en Espagne?” “Pero ¿qué es lo que ha pasado en España?” Me lo enviaba un viejo amigo, ya jubilado, que trabajó muchos años en la agencia France-Presse, y del que hacía mucho tiempo que no tenía noticias. Todo tiene un lado positivo, y ya no te llaman para ver qué trucos existen para entrar en la Alhambra un día determinado, sino que se interesan, porque esto empieza a parecerse a la República Federativa Socialista de Yugoslavia, tras la muerte de Tito. Aplicándolo a España, ya no me queda claro dónde estará Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Albania, Macedonia y Montenegro, pero llevamos camino.