La dedicatoria de Luis del Val a Joaquín Sabina tras su concierto en Madrid

Gran parte de nuestra biografía está construida con voces, rostros y músicas ajenas. Y fachadas que cambian, y tiendas que ya no son, y que creíamos que eran nuestras, por la razón de que pasábamos junto a sus escaparates, cuando creíamos que la ciudad era un cuarto de estar sin sofás y sin sillas.

Ayer, se despidió para siempre, por tercera o cuarta vez, Joaquín Sabina, porque cuando Joaquín dice “siempre” quiere decir hasta el año que viene, lo que convierte su despedida en una esperanza. Me parece que Serrat también ha dicho adiós un par de veces, y eso alimenta cierta ilusión de que tu nombre me sepa a hierba y no a lápida.