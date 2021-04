Luis del Val, sobre los fondos de recuperación de Europa: "El niño viene de nalgas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en el Plan de Recuperación que Pedro Sánchez ya ha presentado 8 veces:

"Sucedió durante el verano del año pasado. Era un 21 de julio. Tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Entró Pedro Sánchez y los ministros de su Gobierno, y todos los diputados socialistas, se pusieron en pie con gran disciplina y rompieron a aplaudir. Le aplaudieron como le aplauden a Raphael en la última canción, como le aplauden a Pedro Ruiz, a Concha Velasco o a Eloy Arenas en Burundanga. Ovación cerrada. Venía de Bruselas y le habían dicho que nos dejarían 70.000 millones de euros en un préstamo a devolver, y otros 70.000 como ayuda. Lo del préstamo, siempre se le olvidó decirlo en los discursos.

A finales del mes que viene se cumplirán los nueve meses de la gestación y el niño, quiero decir el préstamo, viene de nalgas. No obstante, ayer, el presidente del Gobierno volvió a hablar del niño, digo del préstamo, como si lo fueran a bautizar mañana. Pero no ha nacido. Y tardará. Alemania debe darle vueltas en su Parlamento y se calcula que no decidirá si se opone o no hasta pasado el verano.

Es probable que lleguemos a celebrar el año nuevo del 2022 y el dinero siga sin arribar, pero ayer el presidente legal de este Gobierno de mentirosos, parecía que le habían llamado para decirle que dispusiera de él.

No depende sólo de Alemania, depende del plan presentado ante una Unión Europea que ya tiene sobre la mesa dos reparos sobre este Gobierno: la queja de 2.500 jueces que denuncian injerencia, y la propuesta de investigar el caso Plus Ultra, llevado por Ciudadanos.

Ayer, en el Congreso, los portavoces socialistas, comunistas, secesionistas y el resto del mariachi, se opusieron a que hubiera una comisión de investigación sobre Plus Ultra. La empresa que vendían por dos millones hace dos meses y le han concedido 53. La empresa cuyo accionista mayoritario es el venezolano amigo de la vicepresidenta Delcy Rodriguez, la que Ábalos visitó con nocturnidad en Barajas, la del trajín de maletas, que las cámaras registraron y cuya grabación ha desaparecido. Más de 130.000 euros por trabajador, una ayuda que no ha recibido ninguna empresa española. Ryanair también se va a quejar a Bruselas. Hoy, el mentiroso vuelve al Congreso, pero sin ovación, y se hablará de Plus Ultra. Lo tienen muy difícil de tapar".

