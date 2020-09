Del Val: "La Fiscal General del Estado no debe creer en la Justicia Española de la que forma parte"

Luis del Val pone el foco de su imagen del día en "Herrera en COPE" en la investigación de una juez argentina al ministro del Interior de la Transición, Rodolfo Martín Villa:

"En el agonizante verano de 1977 puse una denuncia porque la Compañía Telefónica había descubierto un cangrejo en mi línea telefónica, a través del cual se espiaban todas las conversaciones. Le pregunté a Rodolfo Martín Villa si había sido el ministerio de Interior y me dio una respuesta inteligente: “Mira, Luis, si lo hubieran hecho, yo no me hubiera enterado, pero te aseguro que no tenemos dinero para esas cosas”. De una manera elegante, me venía a decir que la acción vendría de los servicios de Inteligencia Militar, pero renuncié a preguntarle a Manuel Gutiérrez Mellado, porque si Martin Villa se dedicaba a convertir a la Policía en una Policía democrática, el general, que había estado en Estados Unidos, intentaba que los militares de la Dictadura se convirtieran en un Ejército Profesional. Me he acordado de estas pequeñas cosas, al cristalizar el disparate de que Martín Villa fuera a declarar ante una juez peronista por crímenes de genocidio, merced al permiso de la Fiscal General del Estado, que no debe creer en la Justicia Española de la que forma parte o, como apunta de manera inteligente Plácido Fernández-Viagas en un artículo en El Mundo y Carlos Herrera en el diario 'ABC', está en el equipo de los que quieren revocar la Transición. La Ley de Amnistía del 77 no se hizo para proteger a Rodolfo Martín Villa o a Santiago Carrillo, sino para dejar de mirar al pasado y ponernos de una puñetera vez a mirar al futuro. Hasta que vino Zapatero y nos pusimos a investigar cunetas, con peligro de que el futuro se nos escape. Y ya, de la mano de la Fiscal General del Estado, viene una juez argentina a hurgar en lo que resolvimos en paz y concordia.

La Fiscal General prefiere juzgar a quienes trabajaron por la Transición

Recuerdo otro diálogo con Martín Villa. Le advertí de que no se pusiera nada en los bolsillos de la chaqueta. Y me dijo en voz baja: “Es la corbata negra”. Porque, en aquellos tiempos, una o dos veces por semana, el ministro de Interior tenía que dar el pésame a la esposa de un guardia civil o de un policía. Muchos de esos asesinos no han sido juzgados. Pero a la Fiscal General del Estado le parece más interesante juzgar a quienes trabajaron por la Transición".