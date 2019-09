La canción de hoy de Herrera: 'Margaritaville' de Jimmy Buffett

Érase una vez un cantautor norteamericano llamado Jimmy Buffett, un hombre con algunos éxitos prudentes, pero que en el año 1977, estando en Osteen, Tejas, se tomó un combinado que llevaba tequila y que se llamaba Margaritaville.

Ese margarita en el ambiente tranquilo que después se encontró en Key West cuando se lo volvió a tomar hizo que compusiera una canción llamada Margaritaville. Bueno, pues ese Margarita ha sido hoy en día la marca con la que Jimmy Buffett ha abierto una cadena de restaurantes, de hoteles, de bebidas, también casinos y resorts, siempre con el nombre de la margarita, hasta yo que sé, marcas de pollo y de marisco y franquicias y todo eso.

Nunca un margarita dio para tanto, incluso para hacer una bella canción. Nunca aquel tequila bebido en Tejas y digerido después en La Florida dio para crear un imperio. Pero, además de para crear un imperio, también para crear una bella canción con la que levantarse esta mañana, con la que esta mañana empezar a funcionar poco antes de que den las 07:00.

LETRA

Nibblin' on sponge cake

Watchin' the sun bake

All of those tourists covered with oil

Strummin' my six string on my front porch swing

Smell those shrimp they're beginnin' to boil

Wastin' away again in Margaritaville

Searchin' for my long lost shaker of salt

Some people claim that there's a woman to blame

But I know it's nobody's fault

Don't know the reason

Stayed here all season

Nothing to show but this brand new tattoo

But it's a real beauty

A Mexican cutie

How it got here I haven't a clue

Wastin' away again in Margaritaville

Searchin' for my lost shaker of salt

Some people claim that there's a woman to blame

Now I think hell it could be my fault

I blew out my flip flop

Stepped on a pop top

Cut my heel had to cruise on back home

But there's booze in the blender

And soon it will render

That frozen concoction that helps me hang on

Wastin' away again in Margaritaville

Searchin' for my lost shaker of salt

Some people claim that there's a woman to blame

But I know it's my own damn fault

Yes and some people claim that there's a woman to blame

And I know it's my own damn fault