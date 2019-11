La canción de hoy de Herrera: ‘Deck the halls’ de Twisted Sister

En ‘Herrera en COPE’ inauguramos la Navidad con los clásicos villancicos, por eso en la canción del día no puede faltar, eso sí, con un toque peculiar el ‘Deck the halls’ de Twisted Sister.

“Es la historia de una canción…

Ya que estamos inaugurando la Navidad, ya que estamos en ‘La Estepeña’ y en Estepa qué le parece si cogemos una canción de peso navideño histórico como es el ‘Deck the halls’ (‘Decora los salones’).

Bueno, había muchas formas de cantar esta canción, de forma conmovedora o con bestialismo. Y hemos elegido el bestialismo, claro, por eso la ‘Hermana malvada’ (Twisted Sister) interpreta esta pieza, como diría yo…. que le va a invitar a despertar.

Twisted Sister, un grupo de rock allá de los 70 con ese sonido de Alice Cooper, hasta con poquito de aroma punk para estrenar la Navidad…

Letra de la canción ‘Deck the halls’ de Twisted Sister

Deck the halls with boughs of holly

Fa la la la la, la la la la

'Tis the season to be jolly

Fa la la la la, la la la la

Don we now our gay apparel

Fa la la, la la la, la la la

Troll the ancient Yuletide carol

Fa la la la la, la la la la

See the blazing Yule before us

Fa la la la la, la la la la

Strike the harp and join the chorus

Fa la la la la, la la la la

Follow me in merry measure

Fa la la, la la la, la la la

While I tell the Yuletide treasure

Fa la la la la, la la la la

Fast away the old year passes

Fa la la la la, la la la la

Hail the new, ye lads and lasses

Fa la la la la, la la la la

Sing we joyous, all together

Fa la la, la la la, la la la

Heedless of the wind and weather

Fa la la la la, la la la la

