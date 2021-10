La canción del día de Herrera: ‘Decirle a ella que vuelva’ de Los Amaya con Rosario

En la canción del día de‘Herrera en COPE’: ‘Decirle a ella que vuelva’ de Los Amaya con Rosario

“Es la historia de una canción…

En los años 60, dos gitanillos con su guitarra tocaban por Barcelona y grababan, empezaron a grabar algunas cosas hasta que Tony Ronald empezó a producirles discos y canciones inolvidables. Eran 'Los Amaya', José y Delfín, un disco de tributo con la participación por ejemplo, entre otros, de la gran Rosario nos devolvió alguna de esas grandes canciones.

Letra de la canción ‘Decirle a ella que vuelva’ de Los Amaya con Rosario

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Te has creído que nada en la vida tenía sentido

Has jugado con mis sentimientos y mi corazón

Pero hoy con el alma en la mano yo a ti te digo

Que algún día pagarás muy caro ese gran error

Te ofrecí todo cuanto tenía, eres aún muy niña

El amor que tenías conmigo, no vas a encontrar

Ya me voy, pero antes te digo que echarás de menos

Las caricias y los besos que un día te di

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Si la encontráis por ahí

Decirle que vuelva a mí

Sin ella no sé vivir

No quiero vivir así

Si tú no estás junto a mí

La vida qué es para mí

Eres tonta al pensar que yo soy como viento que pasa

Te has pensado que nada en la vida tenía valor

Has querido jugar con mi amor como algo pasajero

El amor es más bello y más limpio que lo que haces por él

Yo quisiera volver otra vez como pájaro erguido

Y volvernos a ver como un día supimos hacer

Qué bonito sería empezar otra vez de nuevo

Vuelve, vuelve a mí

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Si la encontráis por ahí

Decirle que vuelva a mí

Sin ella no sé vivir

No quiero vivir así

Si tú no estás junto a mí

La vida qué es para mí

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez

Decirle a ella

Que vuelva

Que vuelva, que vuelva

Conmigo otra vez