La canción del día de Herrera: ‘No te vayas de Navarra’ de Marifé de Triana

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘No te vayas de Navarra’ de Marifé de Triana.

“Historia de una canción….

Hombre, un día como hoy cómo no vamos a escuchar aquello de ‘No te vayas de Navarra; no te vayas flamencona’. Hemos elegido, además, la versión de Marifé de Triana.

Con un abrazo muy fuerte a los que empiezan a calentar para el segundo encierro de los sanfermines esta mañana.









Letra de la canción : ‘No te vayas de Navarra’ de Marifé de Triana





Era un siete de julio cuando lo vi

Me quemaron sus ojos como el carbón

Y sentí por mis venas un San Fermín

Con los siete toritos de la pasión

Boina roja

En la cabeza

La camisa, el pantalón como la cal

Y esa estampa

De nobleza

Que es la misma de Tudela hasta el Roncal

Y al son de guitarra

La jota navarra

Me hizo soñar

No te vayas de Navarra

Si no quieres que me muera

Flamencona

No te vayas de Pamplona

No te vayas de Navarra

Que por ti pondré banderas

Si lo manda

Tu persona

Flor morena

No te vayas de Navarra

Nunca más en la vida lo he vuelto a ver

Porque un siete de julio lo conocí

Y cayó bajo el toro como un clavel

En la fiesta navarra de San Fermín

A mi virgen

Macarena

Le pedí que me mandara otra pasión

Pero esclava

De la pena

Su recuerdo me requema el corazón

Y un llanto de amore'

Desoja mi' flore'

Con esta canción

No te vayas de Navarra

Si no quieres que me muera

Flamencona

No te vayas de Pamplona

No te vayas de Navarra

Que por ti pondré banderas

Si lo manda

Tu persona

Flor morena

No te vayas de Navarra

