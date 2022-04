Canción del día de Herrera: ‘Para no pensar en ti’ de Raphael

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Para no pensar en ti’ de Raphael.

“Es la historia de una canción…

Manuel Alejandro y Raphael íntimamente unidos en la música durante tantos años. Concierto el 2 de abril fue en el Teatro Real de Madrid de Alejandro al piano.

Una de las canciones más hermosas que Alejandro le ha compuesto, ahí oculta entre el marasmo de muchas otras es este ‘Para no pensar en ti’.









Letra de la canción ‘Para no pensar en ti’ de Raphael





Para no pensar en ti

Me voy a rodear

De gente nueva

Para no pensar en ti

Mi vida ya será

De otra manera

Voy a frecuentar lugares

Donde sé que a ti

No podré verte

Para no pensar en ti

Para no pensar en ti

Me voy a construir un mundo

Donde nada y nadie

A ti, me recuerde

Para no pensar en ti

Para no pensar en ti

Porque he prometido

Porque me he jurado

Que este adiós es para siempre

Para no pensar en ti

Me voy hasta inventar

Palabras nuevas

Para no pensar en ti

Y en vez de caminar

Volar quisiera

Todo lo querría cambiar

Por poderte olvidar

Hasta la muerte

Para no pensar en ti

Para no pensar en ti

Me voy a construir un mundo

Donde nada y nadie

A ti, me recuerde

Para no pensar en ti

Para no pensar en ti

Porque he prometido

Porque me he jurado

Que este adiós es para siempre

Para no pensar en ti

(Para no pensar en ti)

Para no pensar en ti

(Para no pensar en ti)

