La canción del día de Herrera: ‘Me olvidé de vivir’ de Macaco

Despertamos este miércoles con una versión de una de las canciones más conocidas en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Me olvidé de vivir’ de Macaco.

“Es la historia de una canción…

Daniel Carbonell es un barcelonés callejero y rumbero, andaba por la calle tocando música, conoció a otros músicos y formó una banda con toques de reggae, de rumba, de todo… Y un buen día cogido una canción de Johnny Hallyday que llevó a la cumbre Julio Iglesias y la interpretó a su manera, es Macaco y ‘Me olvidé de vivir’.”

Letra de la canción ‘Me olvidé de vivir’ de Macaco

Me olvidé, me olvi- me olvidé

Me olvidé de vivir, eh

De tanto correr por la vida sin frenos

Me olvidé que la vida se vive un momento

De tanto querer ser en todo el primero

Me olvidé de vivir dos detalles pequeños

De tanto jugar con los sentimientos

Viviendo de aplausos envueltos en sueños

De tanto gritar mis canciones al viento

Ya no soy como ayer

Ya no se lo que siento

Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir (me olvidé, me olvidé)

Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir (me olvidé, me olvidé)

De tanto cantarle al amor y a la vida

Me quede sin amor una noche de un día

De tanto jugar con quién yo mas quería

Perdí sin querer lo mejor que tenía, hey

De tanto ocultar la verdad con mentiras

Me engañé sin saber que era yo quién perdía

De tanto esperar yo que nunca ofrecía

Hoy me toca llorar, yo que siempre reía

Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir (me olvidé, me olvidé)

Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir (me olvidé, me olvidé)

De tanto correr por ganar tiempo al tiempo

Queriendo robarle a mis noches el sueño

Me olvidé, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir

"Ese es el plan"

Ohhh ohhhh ohh oh ohhh

Me olvidé de vivir (me olvidé, me olvidé)

Ohhh ohhhh ohh oh ohhh

Me olvidé de vivir

"Blanco fijado"

