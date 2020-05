La canción del día de Herrera: ‘Maria Lisboa’ de Amália Rodrigues

Esta mañana con la canción del día de 'Herrera en COPE' viajamos a Portugal de la mano de la ‘Reina del Fado’, Amália Rodrigues y su ‘María Lisboa’

“Es la historia de una canción…

Si hay de nuestro país vecino, Portugal, una gran embajadora, indudablemente esa fue Amália Rodrígues, que ha vendido tres veces más discos que los habitantes que tiene su propio país y ha grabado cerca de 170 con un portugués hermosísimo.

Aquí le canta a una pescadora lisboeta llamada María Lisboa.

De conchas es el vestido

Tiene algas en su cabellera

Y en las venas el latido

Del motor de una trainera.

Amália Rodrígues, un beso para Portugal.

Letra de la canción ‘Maria Lisboa’ de Amália Rodrigues

oda a cidade flutua

No mar da minha canção

Passeiam na rua, retalhos de lua

Que caem do meu balão

Deixei Lisboa folgar

Não há mal que me arrefeça

A rir, a cantar, cabeça no ar

Que eu hoje perco a cabeça

Lisboa nasceu, pertinho do céu

Toda embalada na fé

Lavou-se no rio, ai ai ai menina

Foi baptizada na Sé!

Já se fez mulher e hoje o que ela quer

É bailar e dar ao pé

Vaidosa varina, ai ai ai menina

Mas que linda que ela é!

Dizem que eu velhinha sou

Há oito séculos nascida

Nessa é que eu não vou, por mim não passou

Nem a morte nem a vida

O Pagem me fez um fado

De novo ali me leu a sina

Não ter namorado, amor nem cuidado

E ficar sempre menina!

Lisboa nasceu, pertinho do céu

Toda embalada na fé

Lavou-se no rio, ai ai ai menina

Foi baptizada na Sé!

Já se fez mulher e hoje o que ela quer

É bailar e dar ao pé

Vaidosa varina, ai ai ai menina

Mas que linda que ela é!

Já se fez mulher e hoje o que ela quer

É bailar e dar ao pé

Vaidosa varina, ai ai ai menina

Mas que linda que ela é!

