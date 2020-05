La canción del día de Herrera: ‘Chanson d’amour’ de The Manhattan Transfer

Una versión convertida en éxito mundial para la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Chanson d’amour’ de The Manhattan Transfer.

“Es la historia de una canción…

Era el año 1977, aquel era un grupo de jazz, de swing, capella algo pop que se había formado unos cuantos años atrás liderado por Tim Hauser y cogió una canción que en el 53 había cantado un matrimonio llamadoArt and Dotty Todd, la versionaron de una forma muy especial le hicieron un éxito mundial extraordinario con buen gusto Manhattan Transfer: ‘Chanson d'amour’.

Con un pequeño toque Édith Piaf si se fijan ustedes. Manhattan Transfer, es la historia de una canción”.

Letra de la canción ‘Chanson d’amour’ de The Manhattan Transfer

Chanson d'amour (ra da da da da)

Play encore

Here in my heart (ra da da da da)

More and more

Chanson d'amour (ra da da da da)

Je t'adore

Each time I hear (ra da da da da)

Chanson, chanson d'amour

Chanson d'amour (ra da da da da)

Je t'adore

Each time I hear (ra da da da da)

Chanson, chanson d'amour

Every time I hear

Chanson, chanson d'amour