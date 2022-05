La canción del día de Herrera: ‘Luces de Nueva York’ de La Sonora Santanera

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Luces de Nueva York’ de La Sonora Santanera.

“Es la historia de una canción…

Viene bien para un lunes aquello que creó Tito Mendoza, ‘La luces de Nueva York’, que interpreta esta Sonora Santanera mexicanos de guaracha y chachachá.









Letra de la canción ‘Luces de Nueva York’ de La Sonora Santanera





Fue en un cabaret donde te encontré bailando

vendiendo tu amor al mejor postor soñando

y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre

mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo

pagaste mi noble gesto con calumnias y traición

vuelve al cabaret no me importa ya tu suerte

ya no quiero mas volverte a encontrar ni verte

vuelve ahí cabaretera vuelve a ser lo q antes eras

en aquel pobre rincón

ahí quemaron tus alas mariposa equivocada

las luces de New York

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fue en un cabaret donde te encontré bailando

vendiendo tu amor al mejor postor soñando

y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre

mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo

pagaste mi noble gesto con calumnias y traición

vuelve al cabaret no me importa ya tu suerte

ya no quiero mas volverte a encontrar ni verte

vuelve ahí cabaretera vuelve a ser lo q antes eras

en aquel pobre rincón

ahí quemaron tus alas mariposa equivocada

las luces de New York

Adiós Cabaretera adiós, adiós...