La canción del día en Herrera: 'Venus' de Shocking Blue

Música para amanecer en este lunes en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: 'Venus' de Shocking Blue

“Era 1969, ojo que hace ya 51 años. Y una banda holandesa que lideraba la voz de Mariska Veres, que murió hace poco, creó esta canción dedicada a Venus. Hizo bailar al mundo entero. La canción en sí era un plagio de otra canción de un grupo llamado ‘The Bangles’. Pero como ‘The Bangles’ también la había plagiado… bueno todo anda entre pillos. Un éxito mundial hablando de Venus…”

Letra de 'Venus' de Shocking Blue

A goddess on a mountain top

Was burning like a silver flame

The summit of beauty and love

And Venus was her name

She's got it

Yeah baby, she's got it

Well, I'm your Venus

I'm your fire

At your desire

Well, I'm your Venus

I'm your fire

At your desire

Her weapons were her crystal eyes

Making every man mad

Black as the dark night she was

Got what no one else had

She's got it

Yeah baby, she's got it

Well, I'm your Venus

I'm your fire

At your…

