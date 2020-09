La canción del día en Herrera: '¿Qué tal Dolly?' cantada por Diego Carrasco

Música para amanecer en este miércoles en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘¿Qué tal Dolly?’ en la versión de Diego Carrasco

"Hace algunos años, el sanluqueño grandioso Isidro Muñoz, juntó a artistas de carácter flamenco y repartió entre ellos algunos tangos, canciones The Police, o alguna melodía de alguna revista musical norteamericana. Les dio un sonido especial y les dejó libertad para la interpretación bajo su dirección. El resultado fue que, aquella más que famosa ‘Hello, Dolly!’ fue interpretada por Diego Carrasco que dio todo un recital de compás..."

Letra de la canción original ‘Hello Dolly’ de Louis Armstrong

Hello Dolly

This is miss Dolly

It's so nice to have you back where you belong

You're lookin' swell, Dolly

I can tell, Dolly

You're still glowin', you're still crowin', you're still goin' strong

I feel the room swayin'

While the band's playin'

One of our old favorite songs from way back when

So, take her wrap fellas

Find her an empty lap, fellas

Dolly, never go away again

