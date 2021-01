La canción del día de Herrera: "Plus Bleu que tes Yeux" de Edith Piaf y Charles Aznavour

Edith Piaf y Charles Aznavour son "dos gigantes cicópleos de la canción francesa" según Carlos Herrera. En la historia de una canción hoy hemos escuchado este tema 'Plus Bleu que tes Yeux' que cantaron juntos después de muchos años. Piaf y Aznavour fueron amantes, Aznavour había trabajado como letrista para Piaf, como chico de los recados, como chófer. Edith Piaf lo trataba mal, pero con el paso de los años llegaron a cantar juntos temas como esta "melodía inolvidable".

Plus Bleu que tes Yeux

Lorsque je lève les yeux

Je rencontre le ciel

Et je me dis: mon Dieu

Mais c'est sensationnel

Tant de bleu

Lorsque je lève les yeux

Je rencontre tes yeux

Et je me dis: mon Dieu

C'est vraiment merveilleux

Tant de bleu

Plus bleu que le bleu de tes yeux

Je ne vois rien de mieux

Même le bleu des cieux

Plus blond que tes cheveux dorés

Ne peut s'imaginer

Même le blond des blés

Plus pur que ton souffle si doux

Le vent, même au mois d'août

Ne peut être plus doux

Plus fort que mon amour pour toi

La mer, même en furie

Ne s'en approche pas

Plus bleu que le bleu de tes yeux

Je ne vois rien de mieux

Même le bleu des cieux

Si un jour tu devais t'en aller

Et me quitter

Mon destin changerait tout-à-coup

Du tout au tout

Plus gris que le gris de ma vie

Rien ne serait plus gris

Pas même un…

Más azul que tus ojos

Cuando miro hacia arriba,

Me encuentro con el cielo

Y me digo a mí misma: "Dios mío,

Pero que increíble,

Es tan azul ".

Cuando miro hacia arriba,

Me encuentro con tus ojos

Y me digo a mí misma: "Dios mío,

Es realmente maravilloso

Son tan azules "



Más azul que el azul de sus ojos,

No puedo ver nada mejor,

Ni en el azul del cielo



Más dorado que tu cabello de oro

No puedo imaginarlo,

Ni en los rubios trigos



Más puro que tu aliento tan suave

El viento, ni siquiera en agosto

No puede ser más dulce



Más fuerte que mi amor por ti

El mar, ni su furia

Ni se le acercaría



Más azul que el azul de tus ojos,

No puedo ver nada mejor,

Incluso el cielo azul



Si un día decides irte

Y me dejas,

Mi destino cambiaría por completo

Definitivamente

Más gris que el gris de mi vida

Nada sería más gris

Ni siquiera un cielo lluvioso



Más negro que la oscuridad de mi corazón

La tierra en su profundidad

No tendría su negritud



Más vacío que mis días sin ti

Cualquier abismo sin fondo

Ni se le acercaría



Más grande que mi dolor por amor

Incluso la eternidad

A su lado sería pequeña



Más gris que el gris de mi vida

Nada sería más gris

Ni siquiera un cielo lluvioso



Es erróneo pensar, lo sé bien,

En el futuro

Para qué complicarse la vida

Porque hoy en día ...



