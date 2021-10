La canción del día de Herrera: 'Le meteque' en la versión de Marina Rosell

Con mi cara de metque

Avec ma gueule de métèque



De un judío errante, de un pastor griego

De Juif errant, de pâtre grec



Y mi cabello a los cuatro vientos

Et mes cheveux aux quatre vents



Con mis ojos todos lavados

Avec mes yeux tout délavés



Que me hacen ver como si estuviera soñando

Qui me donnent l'air de rêver



(Yo que ya no sueño a menudo)

(Moi qui ne rêve plus souvent)

Con mis manos de merodeador

Avec mes mains de maraudeur



De músico y merodeador

De musicien et de rôdeur



Que saquearon tantos jardines

Qui ont pillé tant de jardins



Con mi boca que ha bebido

Avec ma bouche qui a bu



Que besó y mordió

Qui a embrassé et mordu



Sin nunca saciar su hambre

Sans jamais assouvir sa faim Con mi piel que frotaba

Avec ma peau qui s'est frottée



Al sol de todo el verano

Au soleil de tous les étés



Y todos los que vestían enaguas

Et tout ce qui portait jupon Con (mi corazon que supo hacer)

Avec (mon cœur qui a su faire)



Sufre tanto como él sufrió

Souffrir autant qu'il a souffert



Sin hacer un escándalo

Sans pour cela faire d'histoires



Con mi alma que ya no tiene

Avec mon âme qui n'a plus



La más mínima posibilidad de salvación

La moindre chance de salut



(Para evitar el purgatorio)

(Pour éviter le purgatoire) Vendré mi dulce cautiva

Je viendrai, ma douce captive



Mi alma gemela, mi fuente viva

Mon âme sœur, ma source vive



Vendré y beberé tus 20 años

Je viendrai boire tes 20 ans Y seré un príncipe de sangre

Et je serai prince de sang



Soñador o adolescente

Rêveur ou bien adolescent



Como te guste elegir

Comme il te plaira de choisir



Y lo haremos todos los dias

Et nous ferons de chaque jour



(Toda una eternidad de amor)

(Toute une éternité d'amour)



Que viviremos para morir

Que nous vivrons à en mourir Y lo haremos todos los dias

Et nous ferons de chaque jour



Toda una eternidad de amor

Toute une éternité d'amour



Que viviremos para morir

Que nous vivrons à en mourir