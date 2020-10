La canción del día de Herrera: 'Honky Tonk Women' de Tina Turner

“En el año 1969, es la historia de una canción...

Los Stones compusieron en Brasil estando de vacaciones esta canción dedicada a una mujer de cabaret. Este 'Honky Tonk Women' lo versionaron en 1971 un dúo recién formado. Ike & Tina Turner, y les salió así de bien...”

Letra de la canción 'Honky Tonk Women' de Tina Turner

I met a gin soaked bar-room man in Memphis

He tried to take me upstairs for a ride

He had to leave me right across his shoulder

Cos I just can't seem to drink you off my mind

Oh

I'm a honky tonk women

Give me, give me, give me the honky tonk man

I laid a V.I.P in New York City

But I had to pull myself out of some kind of a fight

A bit later the man, he covered me with roses

Yeah

He blew my nose and then he blew my mind

Oh

I'm a honky tonk women

Give…