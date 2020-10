La canción del día de Herrera: 'La Gozadera' de Gente de Zona

Música para amanecer en este jueves en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: 'La Gozadera' de Gente de Zona

“Hoy se cumplen 528 años de aquel día en el que Cristóbal Colón pensó: “menos mal que hemos legado, porque estos que vienen conmigo en tres barcos de madera, estaban ya para cortarme la cabeza”. Desde el 3 de agosto que salieron de Huelva hasta el 12 de octubre que llegaron a una isla de las actuales bermudas. Se les hizo largo el trayecto a las criaturas. No sabemos qué habría pasado si hubiesen llegado antes los franceses o los ingleses, pero sabemos lo que pasó y eso fue el nacimiento de la cultura hispanoamericana, con más de 20 naciones hermanas, sin las que ya no se entiende ni el mundo, ni una parte de la música... una música ideal para 'rumbear' y pasarla bien”.

Letra de la canción 'La Gozadera' de Gente de Zona

Miami me lo confirmo

Gente de zona!

Puerto Rico me lo regaló (Marc Anthony)

Dominicana ya repicó (yeah le le yeah le le no)

Y del caribe somos tú y yo

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo

Repicando!

La cosa esta bien dura, la cosa esta divina

Perú con Hondura, Chile con Argentina

Panamá trae la zandunga, Ecuador Bilirrubina

Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica

Bolivia viene llegando, Brasil ya esta en camino

El mundo se esta sumando, a la fiesta de los latinos

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo

Ay el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo (Marc Anthony)

Vamos Guatemala, la fiesta te espera

Llama a Nicaragua, El Salvador se cuela

Loqueando desde Cuba y el mundo se entera

Si tú eres Latino, saca tu bandera

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo

Ay el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló (Boricua)

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo

Pa los parceros y las parceras

Ah, esta es la que hay papa

Ahora si! Nadie nos baja de aquí

Ponle ahí

Yo te lo dije

Gente de zona

Tú sabes!

Lo mejor que suena hoy!