La canción del día de Herrera: ‘Annie’s song’ de John Denver

Iniciamos la semana con una declaración de amor en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Annie’s song’ de John Denver.

“Es la historia de una canción...

Tú llenas mis sentidos como una noche en el bosque y como las montañas de primavera… así compuso esta bellísima canción. Hoy en historia de una canción, John Denver a su mujer a su esposa Annie Martell, por aquel entonces.

Una bellísima balada folk y country que seguramente llenará de espíritu su despertar de hoy

Llenas mis sentidos como las montañas en primavera

Como un paseo bajo la lluvia

Como una tormenta en el desierto

Como un soñoliento océano azul

Tú llenas mis sentidos

Ven y lléname otra vez…”

Letra de la canción ‘Annie’s song’ de John Denver

You fill up my senses

Like a night in a forest

Like the mountains in springtime

Like a walk in the rain

Like a storm in the desert

Like a sleepy blue ocean

You fill up my senses

Come fill me again

Come let me love you

Let me give my life to you

Let me drown in your laughter

Let me die in your arms

Let me lay down beside you

Let me always be with you

Come let me love you

Come love me again

