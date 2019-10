La canción de hoy de Herrera: ‘No more cloudy days’ de ‘Eagles’

En estos días de temporal, qué mejor que escuchar la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘No more cloudy days’ de la banda estadounidense ‘Eagles’.

“Es la historia de una canción….

Hace algo más de 10 años, “Los Águilas de California”, los ‘Eagles’ grabaron su último disco de estudio. ‘Una larga carretera que salía del Edén’ (Long Road Out of Eden), una canción cantada desde detrás de un espejo con niebla, madera vieja de “las águilas”: Glenn Frey, lo último que hizo antes de fallecer, ‘No more cloudy days’.

Esos días nublados,

Están llegando a su fin

Y usted no tiene que tener miedo a enamorarse de nuevo

Conozco un lugar donde podemos ir

Donde el verdadero amor siempre permanece

No más noches de tormenta

No más días nublados”.

Letra de ‘No more cloudy days’ de ‘Eagles’

Sitting by a foggy window

Staring at the pouring rain

Falling down like lonely teardrops

Memories of love in vain

These cloudy days, make you wanna cry

It breaks your heart when someone leaves and you don't know why

I can see that you've been hurting, maybe I've been lonely too

I've been out here lost and searching, looking for a girl like you

Now I believe the sun is gonna shine

Don't you be afraid to love again, put your hand in mine?

Baby, I would never make you cry

I would never make you blue

I would never let you down

I would never be untrue

I know a place where we can go where true love always stays

There?s no more stormy nights, no more cloudy days

I believe in second chances

I believe in angels, too

I believe in new romances

Baby, I believe in you

These cloudy days are coming to an end

And you don't have to be afraid to fall in love again

Baby, I would never make you cry

I would never make you blue

I would never turn away

I would never be untrue

I know a place where we can go where true love always stays

There's no more stormy nights, no more cloudy days