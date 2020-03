La canción del día de Herrera: ‘You are the sunshine of my life’ de Stevie Wonder

Despedimos esta semana con otra de nuestras canciones para el confinamiento por el coronavirus en la canción del día de 'Herrera en COPE': ‘You are the sunshine of my life’ de Stevie Wonder.

“Es la historia de una canción…

Qué buen año aquel para la música en el que un señor, ciego desde su infancia, desde prácticamente su nacimiento, se ponía a los mandos de un disco inolvidable. Era el ‘Talking book’, ese libro que es capaz de hablar.

Después de ‘Superstition’ que fue un aldabonazo en el mundo entero apareció esta canción ‘Eres el sol de mi vida’ (‘You are the sunshine of my life’), una de las más elegantes canciones de amor que no la canta Stevie Wonder solo sino con un par de voces más que le preceden. Las dos primeras no son Stevie Wonder, después sí y es inconmensurable

Eres el sol de mi vida

Te he amado por un millón de años

Si pensara que nuestro amor podía acabar

Me encontraría ahogado en mis propias lágrimas

Por eso siempre me quedaré

Eres la niña de mis ojos

Y siempre te quedaras en mi corazón

Letra de la canción ‘You are the sunshine of my life’ de Stevie Wonder

You are the sunshine of my life

That's why I'll always be around

You are the apple of my eye

Forever you'll stay in my heart

I feel like this is the beginning

Though I've loved you for a million years

And if I thought our love was ending

I'd find myself drowning in my own tears

You are the sunshine of my life

That's why I'll always stay around

You are the apple of my eye

Forever you'll stay in my heart

You must have known that I was lonely

Because you came to my rescue

And I know that this must be Heaven

How could so much love be inside of you?

You are the sunshine of my life, yeah

That's why I'll always stay around

You are the apple of my eye

Forever you'll stay in my soul

You are the sunshine of my life, baby

That's why I'll always stay around

Can't stop living

You are the apple of my eye

