La canción del día de Herrera: ‘Para no olvidar’ de Los Rodríguez

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Para no olvidar’ de Los Rodríguez.

“Es la historia de una canción…

‘Para no olvidar’, la habíamos escuchado cuando Calamaro se juntó con Manolo García y con Vicente Amigo. No, no; pero hoy vamos a la versión original, aquella del grupo hispano argentino Los Rodríguez.

¡Qué buenos, Los Rodríguez! Qué magnífico, Calamaro, Ariel Rot, Julián Infante; los hispano argentinos con restos de Tequila y alguna otra incorporación. Dejaron cosas muy agradables, como esta de esta mañana.