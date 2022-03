En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Just to see her’ de Smokey Robinson.

“Es la historia de una canción…

Este tipo fue muy importante en la Motown, fue directivo, vicepresidente, además, uno de los símbolos del

Rhythm and blues norteamericano. Por demás, también fundador de The Miracles.

Y en el 87 creador de esta canción que fue un éxito mundial ‘Just to see her’, Smokey Robinson