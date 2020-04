La canción del día de Herrera: ‘Fallen’ de Lauren Wood

Una romántica melodía para empezar una nueva semana de confinamiento en la canción del día de 'Herrera en COPE': 'Fallen' de Loren Wood.

“Es la historia de una canción…

Cómo hacer una canción para una película, una película que no has visto, que más o menos conoces a través de lo que los productores te hayan querido decir. Bueno, al fin y al cabo las canciones no tienen que ver con la trama del film pero tienen que dar ambiente, tienen que crear atmósfera, tienen que ir más o menos ligada al tono de la cinta.

En 1989-1990 estrenaba una cinta que estaba tocada con el dedo de la gracia ‘Pretty Woman’. En aquel momento había que encontrar una música adecuada para una historia conmovedora como la que protagonizaba Julia Roberts.

Bueno, encontraron a Loren Wood, ¿quién es? Una cantante y compositora norteamericana que había hecho algunas cosas anteriormente pero que dio en el clavo con una canción, simplemente con una canción bellísima que diera atmósfera y confort, este ‘Fallen’.

No puedo creerlo, eres un sueño que se está haciendo realidad

No puedo creer como me enamorado de ti…”

Letra de la canción ‘Fallen’ de Lauren Wood

I can't believe it, you're a dream comin' true.

I can't believe how I have fallen for you.

And I was not looking, was content to remain.

And it's ironic to be back in the game.

You are the one who's led me to the sun.

How could I know that I was lost without you

And I want to tell you, you control my rain

And you should know that you are life in my veins.

You are the one who's led me to the sun.

How could I know that I was lost without you

I can't believe it, you're a dream comin' true.

I can't believe how I have fallen for you.

And I was not looking, was content to remain.

And it's erotic to be back in the game.