La canción del día de Herrera: La versión rockera de "Just A Gigolo" creada por David Lee Roth

"I Ain't Got Nobody" ("No tengo a nadie") fue una canción que en su día grabaron Bing Crosby, Louis Armstrong o el inolvidable Louis Prima. Es una canción para todos los días. Es una vieja canción de origen austriaco y que fue adaptada para que la cantara el más grande, Bing Crosby, el que prácticamente lo cantó todo. Louis Prisma, aquel trompetista italiano, le añadió una segunda parte.

David Lee Roth, vocalista de rock de la banda "Van Halen", que les alquilaba los equipos de sonido y que al final lo incluyeron en la banda para ahorrarse el alquiler, un buen día decidió grabarla su manera.

David Lee Roth no sería, sin duda, el yerno ideal. Su aspecto no era el que las familias de bien quisieran para sus hijas casaderas. Pero no me negarán que sí fue capaz de coger una vieja canción y hacer con ella una cosa tan magnífica.

