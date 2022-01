La canción del día de Herrera: "Madrid, Madrid, Madrid" con el 'pellizco' de David Palomar

Es la historia de una canción...David Palomar, este tipo del barrio de La Viña de Cádiz, que canta con tanto sabor y con tantísima alegría las cosas de su tierra o las cosas de otra tierra como canta a Madrid con pellizco.

Cuando llegues a Madrid, chulona mía

Voy a hacerte Emperatriz de Lavapiés

Y alfombrarte con claveles la Gran Vía

Y a bañarte con vinillo de Jerez, ay

En Chicote, un agasajo postinero

Con la crema de la intelectualidad

Y la gracia de un piropo retrechero

Más castizo que la calle de Alcalá

Madrid, Madrid, Madrid

Pedazo de la España en que nací

Por algo te hizo Dios

La cuna del requiebro y del chotis

Madrid, Madrid, Madrid

En México se piensa mucho en tí

Por el sabor que tienen tus verbenas

Y tantas cosas buenas que soñamos desde aquí

Y vas a ver lo que es canela fina

Y armar la tremolina

Cuando llegues a Madrid

¿Qué quieres que te di-?

¿Qué quieres que te diga yo?

De Madrid al cielo

¿Qué quieres que te diga?

¿Qué quieres que te diga yo?

De Madrid al cielo

Viva los Madriles, viva

Madrid, Madrid, Madrid

Viva Madrid que en la corte

¿Qué dónde muero yo?

En la Capital

¿Qué dónde muero yo?

En la pepena de la paloma

En la pepena de la paloma

En la pepena de la paloma

Empezamo' el paseo desde la puerta del sol

Caminando, caminando

Me cuelo La Plaza Mayor

Y-y me meto en la gran vía

Me lleno de poesía, música, insomnio, tentación

Aluche nunca duerme

(Madrid, Madrid, Madrid)

Ya llega el alba, los primeros rayos de sol

¡Y me tengo que parar!

Y respiro, me paro

Y respiro, voy buscando el escape

Y respiro, respiro, respiro

Ya me encuentro en el retiro

Y me pongo a cavilar

Ay, qué re-qué-bonita

Es la calle de Alcaran

La Latina, Malasaña, Chueca

(Madrid, Madrid, Madrid)

Y la Ciudele, Rastro, El Palacio Rea'

Y a la puerta vera güera le tengo celo'

El Coria, Santa Ana

Corral del Morería, rinconcito de arte y flamenqueria

El Prado, El Tiza por Nemisa y El Reina Sofía

El Benebel y el Wanda

Y los barquillos de canela

(Madrid, Madrid, Madrid)

Qué bonito es Madrid

Qué bonito es Madrid

Y vas a ver lo que es canela fina

Y armar la tremolina

Cuando llegues a Madrid

Y vas a ver lo que es canela fina

Y armar la tremolina

Cuando llegues a Madrid

Madrid, Madrid, Madrid

Madrid, Madrid, Madrid

Madrid

Madrid