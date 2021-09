La canción del día de Herrera: "El Diablo Te Mando A Laredo" de Baccara"

Como recuerdo aquel piano

Su melancolica canción

La multitud aquel rincón

Se perturbo con un disparo

Sabes que alli encontre tus ojos

Yo te vi fuerte junto a mi

Tu voz viril me dijo asi

Un whisky yo y tu tequila

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Tan guapo yo te vi pero me resisti

Porque pense es pistolero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Ya no te quieres ir

Tu viviras aqui

Dame el amor

De caballero

Como recuerdo aquel piano

Y a ti jugando con ardor

Ganabas tu reia yo

Todo el diñero fue a tu mano

Y ahora te marchas de laredo

Nadie te quiere en la ciudad

Que voy hacer contigo ire

Y tu seras mi prisionero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Tan guapo yo te vi pero me resisti

Porque pense es pistolero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Ya no te quieres ir

Tu viviras aqui

Dame el amor

De caballero

El diablo el diablo

El diablo el diablo

El diablo el diablo

El diablo el diablo

El diablo el diablo

El diablo el diablo

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Tan guapo yo te vi pero me resisti

Porque pense es pistolero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Ya no te quieres ir

Tu viviras aqui

Dame el amor

De caballero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Tan guapo yo te vi pero me resisti

Porque pense es pistolero

El diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Ya no te quieres ir

Tu viviras aqui

Dame el amor

De caballero el diablo te mando a laredo

El diablo el diablo

Pues supo que yo estaba alli

Tan guapo yo te vi pero me resisti

Porque pense...