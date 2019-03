El exnovio de Pilar Baeza: "Yo no la votaría. Es una falsa y una caradura que solo busca dinero”

Esta semana, el suplemento "Crónica" de "El Mundo" ha publicado el esclarecedor testimonio de Manuel García Gutiérrez, el compañero de asesinato de la candidata de Podemos en Ávila, Pilar Baeza. Este lunes, en 'Herrera en COPE' hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz. El hombre ha contado una versión del asesinato distinta a la que dio en el momento de ser juzgado. Lo que declaró inicialmente es que él y su amigo Juan Carlos estaban en un discoteca y salieron a un descampado donde tenían un coche con una escopeta en el maletero. Según su testimonio inicial, por el que fue condenado a 30 años de prisión, él y su amigo le pegaron cuatro tiros a Manolo López, dos cada uno, y le tiraron a un pozo. Pero ahora 34 años después e indignado como muchos españoles por ver a Baeza dar el salto a la política ha querido contar toda la verdad. Y escuece.

Según su nuevo testimonio, Manuel y su amigo le llevaron al chalet de los padres de Pilar en Chapinería (Madrid) para aclarar delante de Baeza si realmente la había violado Manolo. Allí estaban ella y sus padres. Manolo y él se empezaron a pegar y Baeza fue la que disparó primero. En concreto, dos tiros. Después Manuel cogió la escopeta y lo remató porque aún estaba vivo. Juan Carlos le metería el cuarto tiro.

¿Y cómo se deshicieron del cuerpo? El padre les dijo que había un pozo que conocía donde podían tirar el cuerpo y allí le trasladaron. El hombre también cambió la moqueta antes de entregar el coche a su cliente. Lo único que ha mantenido de calado de su primera versión es que quisieron matar a Manolo porque había violado a Pilar y no fue un asesinato porque no hubo planificación. "Sí hubo violación. Porque cuando me estaba pegando con él, me dijo: 'La he violado una vez y las que hagan falta'. Era un tío muy prepotente, cobraba impuestos revolucionarios a las tiendas... y la madre dice que era buen chaval. Entiendo que se queje de que no le hayamos pedido perdón, pero no era un buen tío", cuenta en la conversación con Javier Negre.

¿Por qué entonces ni Manuel ni Juan Carlos contaron toda la verdad que implicaba a Pilar ante la policía y en el juicio? Porque el padre de Pilar les convenció para que exculpasen a su hija. Ambos hombres se reunieron con el abogado de Pilar y pactaron la versión que le exoneraba de cualquier responsabilidad. Manuel decidió exculparla porque el amor, en ocasiones, nos hace perder la cabeza. "Eramos unos chavales y yo estaba enamorado de mi novia. Me arrepentí de esa decidión en el mismo momento que entré en prisión", se le oye decir en los audios publicados este lunes en 'Herrera en COPE'.

Pilar Baeza salió de prisión a los siete años a pesar de tener una condena de treinta años como inductora del crimen y eso ha indignado a Manuel, que sí se comió dieciséis entre rejas. La última vez que Manuel y Pilar se vieron fue justo dos años después del asesinato, cuando iban a ser juzgados. Una vez que el hombre decide exculparla en su declaración y sacrificarse por ella, Pilar Baeza decidió pasar de él. "Ella estando de libertad después de haberla exonerado de todo no vino ni a verme a la cárcel", cuenta Manuel.

Ahora que sabe que Pilar se presenta a alcaldesa de Ávila, está cabreado y por eso ha decidido contar toda la verdad. "No puede estar en ningún cargo público. Es como si mañana me ponen a mí de teniente de la Guardia Civil. Yo nunca la votaría. Es una mujer falsa que sólo va al interés de sacar dinero de donde sea", ha añadido Manuel.

FOTO: ELMUNDO.ES