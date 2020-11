La televisión también se canta

Homenajeamos a nuestra querida radio, hablamos de árboles, vitoreamos a los bares, entre otras cosas y hoy simplemente hablamos de la TELEVISIÓN. Un medio de comunicación que para algunos es “la caja tonta” y para otras muchas personas es su sustento diario y no pueden dejar de verla todos los días. Temas como COFFEE AND TV (Café y televisión) del grupo británico BLUR. MONEY FOR NOTHING (Dinero para nada) de DIRE STRAITS. LA TELEVISION con LOLITA GARRIDO de 1947 TALENTO DE LA TELEVISIÓN, la salsa de WILLIE COLON Y RUBEN BLADES. 57 CHANNELS AND NOTHING ON (57 Canales y nada de nada) un tema polémico de BRUCE SPRINGSTEEN y TELEVISIÓN STAR de uno de los representantes de “la movida” UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR