La promesa que hace Carlos Herrera después de escuchar rapear a la reina Letizia: "De mi vida"

"Bizarrap sesión 58", es como María José Navarro se ha referido al rap (supuesto rap) que la reina Letizia ha interpretado. Como lo oyen. La reina consorte ha querido tener un recuerdo en el día de la salud mental en forma de este popular estilo musical urbano. Carlos Herrera, tras escuchar los versos de Letizia ha hecho una promesa que, veremos, si llega a cumplir. Escúchala aquí:

El rap de Letizia y la promesa de Carlos Herrera

Herrera, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, ha terminado por realizar una promesa con respecto al rap y su gusto por este estilo de música. "Con lo que me gusta a mí el rap", ha ironizado Carlos. Aun así, se ha apuntado el nombre del rapero reinterpretado por la reina: "El Chojin", acto seguido, y como puedes escuchar en el audio, ha realizado la siguiente promesa:

"Dedicaré algún rato de mi vida a escucharlo", algo que, todavía está por ver, no sabemos si terminará por cumplir. Y es que la reina Letizia ha pedido este martes que haya una mayor inversión en salud mental al considerar que cualquiera precisa “herramientas para afrontar la vida” y porque un incremento de recursos es “la garantía para un futuro más próspero y equitativo” para todas las personas.

Esta peculiar interpretación rapera de doña Letizia se ha producido en un acto que no es nuevo para la reina. Letizia ha vuelto a presidir un año más el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, que este año se ha celebrado en un hotel de Madrid con el lema “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”.

La salud mental, prioridad para Letizia

En su intervención al comienzo del foro, la reina ha expresado la necesidad de que las instituciones y la sociedad escuchen a quienes padecen problemas de salud mental para “saber por dónde deber ir la acción” para que “no se vulneren más” los derechos de las personas con patologías mentales.

“Porque la inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todas las personas, porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades. Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida”, ha defendido doña Letizia. Sin salud mental, ha incidido, “no hay esperanza y se apaga cualquier intención de que la vida sea plena”.

El vídeo de doña Letizia rapeando

Si con el audio anterior no tiene suficiente, no se preocupe. Aquí está el vídeo en el que la reina ha comenzado su intervención recitando la letra de un rap del músico madrileño El Chojin: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto”.

“No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si algún medio de comunicación titular ‘la reina rapea por la salud mental’ bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante”, ha sostenido doña Letizia. Quizá lo que no esperaba es que el propio Carlos Herrera se lanzase a realizar la promesa que ha formulado en el primer audio de esta noticia.

A la reina le han acompañado el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, y el presidente de la Confederación Salud Mental, Nel González Zapico. Miñones ha asegurado que la salud mental "no es solo evitar la enfermedad, sino que va mucho más allá", ante la importancia de dotar de herramientas para la prevención, en especial, a los jóvenes y los mayores. "La salud no es solo la ausencia de enfermedad (...) La salud mental es una prioridad de país", ha remarcado el ministro.

Además de coincidir con la reina en reclamar más recursos, González Zapico ha abogado por “un cambio social para acabar con los estigmas” que sufren las personas con algún trastorno mental. Otra de sus demandas ha sido “humanizar” en los tratamientos y erradicar métodos como atar a los enfermos, al considerar que “no hay ningún estudio que demuestre que es algo terapéutico”.

La jornada ha incluido una charla entre El Chojin y la alpinista Edurne Pasaban para intercambiar impresiones sobre cómo han logrado remontar sus problemas de salud mental.