Carlos Herrera responde a Pilar Rahola por lo que ha dicho de Israel en el programa de Risto Mejide: "Fíjate"

La guerra entre Israel y Hamás ha provocado que políticos, comentaristas de la actualidad y toda suerte de rostros conocidos de nuestro país se pronuncien sobre la posición que mantienen en el conflicto. Ha sorprendido en redes sociales la intervención de Pilar Rahola en el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira, en defensa de Israel y criticando la postura de la izquierda con respecto a Hamás. Escucha a Carlos Herrera responder a la periodista catalana en este audio:

¿Qué dice la izquierda? Rahola, indignada

El conflicto se ha ido intensificando a medida que han pasado los días. Mientras ya contamos los muertos por centenares, Israel está respondiendo con contundencia al ataque terrorista sobre gran parte de la población civil que vive en los alrededores de la franja de Gaza. En este contexto y tras sucederse expresiones de los partidos políticos de izquierdas (más allá del PSOE) de nuestro país en contra de calificar a Hamás como organización terrorista, Pilar Rahola se ha convertido en eso que llaman tendencia, por precisamente su crítica a esta postura.

Este es el vídeo de su intervención completa, que además, puedes escuchar parcialmente con el comentario de Carlos Herrera en el audio anterior:





Rahola ha asegurado lo siguiente:

"Estoy absolutamente escandalizada por la degradación, la deshumanización y la inmoralidad de determinada izquierda de esta matanza tan brutal. Esto va mucho más allá de las ideas, de las posiciones, de los bandos. Hablamos de prácticas del Daesh. Hablamos de matanzas indiscriminadas".

"Hablamos de secuestrar y violar a mujeres, a gente mayor, a niños, a utilizarlos como escudos. Hablamos de que un concierto para la paz, que además, luchaba en favor de una solución pacífica donde había más de 3.000 jóvenes, se asesinaron a 250 jóvenes allí mismo, además de lo que han sufrido".

"No puedo entender en nombre de qué ideología, en nombre de qué dogma de fe, en qué dogma de verdad absoluta, uno no puede sensibilizarse ante este horror. Y lo digo con toda claridad. Esta gentuza, gentuza, que aún está justificando esta matanza en nombre del pueblo palestino, al que, por cierto, no ayudan para nada, es la misma gentuza que te decía que no había prisioneros en Siberia".

"Es la misma que te decía que se vivía muy bien en la Rumanía de Ceau?escu. En la universidad donde yo estudiaba, me lo decían. Me lo decían gurús de la izquierda. Rumanía era el paraíso. Hay una izquierda que siempre ha defendido barbaridades de este tipo".

"Sabemos perfectamente quién es el 'mastermind' de esta operación. Esto se ha cuajado, coordinado, preparado y financiado desde Teherán y además lo sabemos porque el día uno de septiembre se reunió en Beirut el líder de la Guardia Revolucionaria Iraní con Nasrallah, el líder de Hezbollah, con el líder de la yihad islámica, con el líder de Hamás. Días después, se reunieron en Turquía para coordinar esto. El día cuatro de octubre se reunieron en Teherán".

Carlos Herrera responde al análisis de Rahola

Tal y como se puede escuchar en el audio adjunto a esta noticia, Herrera, tras escuchar el testimonio de Pilar Rahola al ser preguntada por Risto Mejide, ha querido responder. El periodista de COPE se ha posicionado a favor de su discurso, asegurando que es del todo insólito encontrarse en algún tipo de acuerdo con los análisis de la catalana: "Fíjate que no estoy de acuerdo nunca, en nada con Pilar Rahola", ha llegado a decir Herrera.

"Excepto con esta cuestión, en la que creo que es decentemente combativa", le ha reconocido un Carlos Herrera a Pilar Rahola, tras sus críticas a la posición de "cierta parte de la izquierda" con el grupo terrorista de Hamás y los asesinatos indiscriminados de civiles que han llevado a cabo en territorio israelí.

Israel prepara la operación terrestre: "Hay filas interminables de tanques"

El periodista Mikel Ayestaran se encuentra en la zona y ha explicado en 'Herrera en COPE' la última hora de la guerra y cuáles se espera que sean los siguientes pasos.

Audio





En primer lugar, ha descrito a Carlos Herrera cuál es la situación a primera hora de la mañana: "Aquí lo que vemos son miles de soldados que están tomando posiciones en torno a una franja cuya verja vuelve a estar bajo control de Israel. Lo que se ve según te acercas a la frontera son filas interminables de tanques que están esperando su turno para entrar en acción. El sonido de los aviones de combate es constante".

"Los bombardeos se han intensificado. Aunque de momento no hay confirmación oficial, todo apunta que la operación terrestre es inminente. En anteriores ofensivas, el ejército ha intentado evitar poner soldados sobre el terreno para evitar bajas. Pero esta vez, la ofensiva sorpresa del sábado han cambiado las reglas del juego. La operación terrestre parece que se va a producir sí o sí y va a ser larga y dura", ha detallado

"Escenas nunca antes vividas" en Israel

Esta nueva fase se debe a que los combates dentro Israel han terminado: "El ejército ha dado por concluidos los combates, aunque anoche se produjo una nueva incursión y hubo un intercambio de disparos. Ahora hay una incursión puntual, pero ya no es como los primeros días en los que Hamás lograba aldeas. Con esta liberación, el ejército ha avanzado, ha entrado a las aldeas agrícolas que rodean Gaza y se ha encontrado con la auténtica cara de la masacre. Han encontrado decenas de cuerpos de civiles ejecutados, algunos bebés. Escenas realmente terribles que nunca se habían vivido a este lado de la verja".

EEUU envía ayuda a Israel

El resto del mundo sigue con la vista puesta en esta guerra y en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ayuda a Israel: "Biden tiene contacto casi diario con Netanyahu. Las peticiones de Israel iban mucho más allá según apunta la prensa, incluso apuntan que habían pedido soldados estadounidenses sobre el terreno, aunque esto parece una línea roja que de momento no va a producirse. Pero ya ha llegado el primer refuerzo en forma de munición, sobre todo necesitan misiles para la plataforma anticohetes".

El interior de la franja de Gaza, al límite

Por otro lado, en el interior de la franja de Gaza continua el bloqueo total y la situación es cada vez más complicada: "Gaza está sometida al bloqueo más duro que recuerdan. Israel controla todas las fronteras menos una, el paso por Egipto, que también permanece cerrada y que ayer fue bombardeada. Este bloqueo preocupa sobre todo en los hospitales, la red sanitaria ya era débil y ahora está colapsada. Ahora la compañía eléctrica ha avisado de que se les acaba el combustible y que el apagón va a ser total".





"Desde EEUU se ha abierto una vía de negociación con los israelíes para intentar habilitar un corredor que vaya a Egipto y permita salir al menos a los heridos más graves. Aunque la franja tiene frontera con Egipto, el control de esa frontera lo tiene Israel, que tiene una estrecha relación con Egipto", detalla Ayestaran.