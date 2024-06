Carlos Herrera reacciona a las últimas palabras de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, asesinado en 2018

María José Navarro comenta con Carlos Herrera todas aquellas noticias que hacen ruido en redes sociales. Entre ellas, destaca que la mamá del niño Gabriel Cruz, asesinado por la entonces pareja de su exmarido, Ana Julia Quezada, duerme más tranquila. Patricia Ramírez había iniciado una cruzada para que una productora abandonara su idea de hacer un true crime sobre el asesinato de su hijo.

Ramírez, en concreto, contó en el Senado que había hablado con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Ana Julia Quezada. "Gracias a la mediación de la Guardia Civil, hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito y, si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos tres años de miedo".

Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto. Descubre qué ha dicho en el siguiente audio.

Audio





En concreto, y de forma muy escueta, el comunicador ha celebrado la decisión.

Cronología de la lucha de la madre del niño Gabriel para que paralicen el documental

Como mencionaba Navarro en su 'Fruta Pelada', Patricia Ramírez ha pedido a los senadores que alcancen un pacto de Estado para que la defensa que se proporciona a las víctimas de la violencia de género, se traslade a víctimas de violencia grave como asesinatos, pederastia o agresiones sexuales. Sobre este asunto también se hablaba en 'Mediodía COPE'. De hecho, puedes escuchar el análisis realizado aquí.

Sea como fuere, y con el objeto de realizar una cronología de lo ocurrido, la raíz de esta comparecencia hay que buscarla en la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, en el que habría participado la asesina del pequeño, Ana Julia Quezada.





En concreto, la madre del pequeño Gabriel Cruz denunciaba que Ana Julia habría tenido desde la cárcel acceso a un teléfono móvil y desde él habría estado grabando entrevistas para su participación en ese documental a cambio de dinero

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Patricia Ramírez hacía hincapié en los continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, especialmente, en el tema de permisos (porque se le concede tener un móvil, por ejemplo, o realizar videollamadas).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaba irregularidades dentro de la cárcel.

Lo que dice la madre del 'pescaíto' es que no ha recibido información alguna por parte del Ministerio que se sorprendió bastante con estas declaraciones del ministro y que desde el mismo momento en el que se entera de que la vida de su hijo va a ser vendida a una plataforma de series y películas ha tratado de pedir todo tipo de explicaciones, pero que no las ha tenido de fuentes oficiales, sí de informadores que son los que le ponen en alerta.

Por último, Patricia Ramírez quiso dar las gracias a la Guardia Civil porque han sido ellos los que han conseguido que la productora se ponga en contacto con ella y así haber conseguido paralizar el documental.