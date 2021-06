Herrera y Expósito destacan las mejores perlas de los ministros de Sánchez: "Todos, todas, todes"

Carlos Herrera y Ángel Expósito han destacado este viernes en "El paseillo del Trón" las mejores perlas que han dejado a lo largo de esta legislatura varios de los ministros del Gobierno de Sánchez. Una recopilación de dichos y frases que han soltado por su boca Carmen Calvo, Manuel Castells, Irene Montero o José Luis Ábalos. Este viernes, los dos comunicadores han hecho solo una pequeña selección porque no dan "abasto". "Tenemos para tres o cuatro programas", ha dicho Expósito.

La primera gran frase ha sido la de la vicepresidente Carmen Calvo cuando quiso justificar en mayo de 2020 la alta incidencia del coronavirus en España. "Los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Nunca me he dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta. No exactamente en línea recta, pero en horizontal. Son tres de las grandes ciudades en los que se ha dado el problemón del demonio. El otro día leyendo, dicen que parece que tiene que ver con unas determinadas temperaturas, que no son muy frías y muy cálidas. A diferencia de otros países que están por encima o por debajo de ese tramo"

También dejó una buena perla el ministro de Universidades, Manuel Castells. "La enseñanza presencial tiene un ancho de banda mayor que online. Así de claro. La comunicación es más rica, más fácil, más articulada. Además, lo de tocarse sobre todo a los estudiantes les va muy bien. Hay que tener en cuenta el aspecto social de lo que es un campus y de vivir cuando se es joven", dijo.

También ha sido motivo de comentario el lenguaje inclusivo llevado al exceso de la ministra de Igualdad, Irene Montero: "¿Qué significa libertad? ¿Que una pareja si lo desea pueda llevar a su hijo, a su hija o a su hije a una terapia de conversión? (...) Es muy importante que habléis, que nos ha costado tanto ser escuchados, escuchadas o escuchades y que garanticen que una, uno o une pueda ser quién es (...) No están proponiendo libertad para todos, todas o todes. Por eso os pido a todos, a todas, a todes, que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en tu casa"

Por último, Herrera ha querido destacar la chanza de Ábalos sobre el uso de los dos apellidos de Isabel Díaz Ayuso. "No sé por qué hay que decir los dos apellidos. Es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo soy Ábalos. Yo no voy diciendo por ahí que soy Ábalos Mecos", dijo durante unos de los mítines del 4-M.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera, a los británicos: “Venirse aquí, que se está muy a gusto en Benidorm”