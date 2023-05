Expósito, a Yolanda Díaz y los Sindicatos este 1 de mayo: "Había que verles viviendo en Cuba como un cubano"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE de este lunes, primero de mayo de 2023, se centra en el cinismo progre hacia las dictaduras comunistas del mundo.

Mira, hoy, a ver cómo mezclo dos ideas este uno de mayo: los nuevos movimientos migratorios, a lo bestia, en el mundo y la paradoja de la buena prensa.

Hablabas antes de Yolanda Díaz y de los Sindicatos como referentes de la izquierda (a estos les quería ver yo)..., es brutal, la foto del artículo de David Alandete en la portada de ABC: de China a Estados Unidos por la frontera de Texas y andando por Centroamérica.

Es brutal lo de la crisis de Cuba, que también estabais comentando. Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia y ya han tenido. Un 20 % de cubanos se han ido de la isla, un 20 % de los once millones de habitantes, que eran en 2021, 200.000 personas -solo en el último año-, y esto vanin crescendo. Más de un millón y medio está en Estados Unidos, más de doscientos mil -vete tú a saber cuál es la verdad-, en España y no queremos verlo no vaya a ser que el cinismo progresista se ofenda.

¿Cómo pueden seguir teniendo buena prensa? Y quienes les defienden -que es lo peor-, están en el Consejo de Ministros. Mira súper Yolanda Díaz, mira Rufián, mira Otegi, a todos estos (eso sí, si hay que huir se escapan a Bruselas o se escapan a Suiza); a todos estos había que verles viviendo en Cuba como un cubano o en China como un chino, que esa es otra.

Mira, cuando cayó el Muro -no hace tanto-, ni uno solo saltó de esta Europa hacia allá. Bueno, pues ahora, pasa lo mismo. Ni un solo pijo comunista o sindicalista ni una sola pija progre emigra Cuba, a Venezuela, a Nicaragua o a China. Insisto y siguen teniendo buena prensa.