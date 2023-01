Expósito y la “segunda oportunidad” de Yolanda: “Recibí la llamada: hay unos posibles pulmones para ti"

31 años lleva España liderando la donación de órganos y trasplantes, un dato que Ángel Expósito destaca este viernes en ‘El Paseíllo del Tron’ en ‘Herrera en COPE’.

Recuerda el director de ‘La Linterna’ que “España realizó durante 2022 casi 5400 trasplantes; lo que es lo mismo, 15 trasplantes al día. Seguimos siendo líderes en donación de órganos y en trasplantes, lo llevamos siendo desde hace 31 años y según los datos que conocimos este jueves, estamos recuperando casi los niveles de donación prepandemia.” Por lo que recalca Expósito, “eso dice mucho de mucha gente y de nuestra solidaridad”.

Cuenta Ángel la historia de una mujer, Yolanda, “que ha tenido una segunda oportunidad”. Yolanda “tiene 43 años y sufre fibrosis quística, una enfermedad hereditaria, degenerativa, poco a poco se van dañando los pulmones, el aparato digestivo, otros órganos… Hace 5 años que Yolanda volvió a nacer gracias a ese par de pulmones que tanta falta le hacían”.





"Hay unos posibles pulmones para ti"





Yolanda recibió sus pulmones en el momento preciso “cuando crees que ya no va a llegar porque yo estaba ya muy mal, muy mal; ya me costaba incluso incorporarme”, recuerda Yolanda de aquella llamada que recibió del “coordinador de trasplantes del 12 de Octubre y me dijo: ‘¿en cuánto tiempo podrías estar en el hospital? porque hay unos posibles pulmones para ti’.

Un tema que abordarán esta noche en ‘La Linterna’, a partir de las 19h, del que asegura Expósito “esto sí que es un motivo para estar orgullosos de todos los sanitarios, policías conductores de ambulancias, personal de la Organización Nacional de Trasplantes y cómo no de los donantes y de las familias de esos donantes”.