Expósito, emocionado con una intervención policial en Vallecas: "Pocos sonidos me han impactado tanto"

Este miércoles en 'El Paseíllo del Tron', Ángel Expósito ha querido centrarse en una intervención policial en Vallecas. "Pocos sonidos me han impactado tanto como este", ha asegurado a Carlos Herrera.

Se trata de un vídeo que la Policía Nacional ha compartido en sus redes sociales donde se ve a dos policías atendiendo a un niño de solo dos años que se estaba ahogando. "Esos golpes son los que le dan al crío en la espalda. Es realmente angustioso escuchar al padre sollozando de fondo mientras el niño se muere", ha explicado el director de 'La Linterna'.

Ha contado que el padre llamó al 091 y se presentaron allí varios agentes. "Jorge y Manuel llevaron la voz cantante, mantuvieron la calma, pero el peque estaba en parada cardiorrespiratoria mientras los padres de Samba, que así se llama el niño de esta familia africana, veían que su hijo se les iba en Vallecas", ha contado.





En 'La Linterna' han conseguido hablar con estos dos policías.

"No piensas, te sale lo que has entrenado, se te pasan muchas imágenes por la cabeza, pero sobre todo que el niño salga adelante. El vídeo, la repercusión que ha tenido, nos recordará siempre la actuación que hemos tenido. En nuestra mente no se nos olvidará en la vida", ha confesado uno de ellos.

Expósito ha contado que después de varios minutos, "se produjo el milagro" y el niño pudo respirar de nuevo. Los padres mostraron su agradecimiento a los policías y lo hicieron en la comisaría de Puente de Vallecas.

"El vídeo es tan duro como emocionante y con un final feliz, porque resulta que Samba está estupendamente. Jorge y Manuel, han vuelto a patrullar por Vallecas, que ese lo suyo. Un historión", ha contado Expósito. Unos testimonios que podrás escuchar este miércoles, desde las 19:00, en 'La Linterna'.