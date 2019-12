Expósito desnuda las incongruencias de Sánchez: esto dijo en el debate y esto hace ahora

En su sección del Tron de este lunes, Ángel Expósito ha recordado que hace menos de un mes se celebró el debate electoral a cinco que reunió en un mismo plató a Pedro Sáncez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Fue la única vez que los cinco líderes políticos pudieron debatir en campaña y la confrontación entre ellos dejó varios titulares que, un mes después, siguen resultando muy llamativos.

El director de "La Linterna" ha querido sacar a la luz las contradicciones entre lo que dijo Pedro Sánchez en aquel debate y cómo está actuando el presidente del Gobierno en funciones. "El señor Iglesias defiende el derecho de autodeterminación en Cataluña y defiende que hay presos políticos. Y yo no puedo aceptar eso", dijo en un claro ataque al que, una semana después, iba a ser su aliado para conformar un gobierno de coalición. Un Iglesias del que también dijo en el debate que no aceptaría nunca un Gobierno en el que él no estuviera integrado. Y así fue: el pacto Sánchez-Iglesias lleva como condición que el líder de Podemos asuma la vicepresidencia.

Por último, Expósito ha recordado cuando Casado le preguntó a Sánchez si cerraba la puerta a pactar con Junqueras u Otegui. Una pregunta que sólo recibió el silencio incómodo de Sánchez. "No podía contestar porque ya lo estaba pactando", ha dicho Expósito.