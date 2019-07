El capitán del Elcano, Iñaki Paz: “Las dos jornadas de Getaria han sido algo extraordinario”

El equipo de 'La Linterna' hace ya una hora, y tras pasar la noche a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, ha atracado en el puerto de Getxo en una travesía que celebra los quinientos años de la circunnavegación de Elcano.

Expósito define los sentimientos de la tripulación como “emoción y aplausos de más de trescientos cincuenta hombres y mujeres que navegan a bordo”.

El Comandante del buque, el Capitán de navío Iñaki Paz, que acompaña al equipo en “El paseíllo del Tron”, ha explicado por qué han tardado tanto en recorrer la pequeña distancia que separa Getaria de Getxo: “Salimos ayer a una hora que nos marcaba la marea. porque teníamos que salir del puerto de Getaria, que es un puerto francamente pequeño, un puerto de pescadores, con la pleamar y entrar en Getxo a primera hora de la mañana. Efectivamente fueron muchas horas para ese tránsito”.

Expósito ha contado cuál ha sido el recorrido del buque escuela de la Armada Española en estos meses de navegación: “Han estado en Cuba, en Semana Santa, en los quinientos años de la fundación de La Habana; también en el Báltico, en Kiel, en Estados Unidos y ahora aquí terminan la vuelta a España en Getaria, Bilbao, de aquí irán a Marín y de Marín a Cádiz”.

Audio El Capitán de navío, Iñaki Paz: “Las dos jornadas de Getaria han sido algo extraordinario”

Carlos Herrera ha querido hacerle una pregunta, según él “absurda”, que siempre ha estado rondándole la cabeza: “¿Cuando no hay viento que hacen?”. El Capitán Paz ha aclarado que “efectivamente, si no hay viento, el barco no navega. Hay veces que hay mucho viento pero no sopla en la dirección que necesitamos. En ese caso necesitamos arrancar el motor. Procuramos navegar el máximo tiempo posible a vela, pero en ocasiones no es posible. Además, ha aprovechado la pregunta de Herrera “para hacer hincapié en aquellos que no tenían motor que arrancar como Elcano en la Nao Victoria”.

Por último, Paz ha querido destacar que “las dos jornadas de Getaria han sido algo extraordinario”.

Esta tarde, el equipo de 'La Linterna' retransmite desde Cope Bilbao.

