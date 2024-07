Ángel Expósito: "¿Te imaginas a Sánchez a lo Gary Cooper en 'Solo ante el peligro' como testigo ante el juez?"

¿Declarará o no?

¿Te imaginas a Pedro Sánchez, a lo Gary Cooper, en 'solo ante el peligro' como testigo ante el juez o tampoco?

¿Lo más probable? Por un lado, me lo imagino aterrizando en el helicóptero Super Puma en el intercambiador de Plaza Castilla, rodeado de ciento de guardaespaldas, cruzando Bravo Murillo desde el burger King hasta el jugado de guardia.

Esto o que el juez vaya a Moncloa, que es lo más probable.

Por otro lado, me lo imagino acobardado, humillado, como si fuera un tipo normal, porque como diga la verdad se acabó el Falcon, la Mareta, los miles de pelotas y las súbditas. Me imagino el interrogatorio del juez. Algo así como: "Señor Sánchez, ¿conoce usted al señor Barrabés?". Respuesta del presidente del Gobierno: "Mmmm, el caso es que me suena, juez. Barra, ¿qué ha dicho? No sé, ¿es alguien de la familia de Isabel Díaz Ayuso?".

Entonces el juez le pregunta: "No, este señor dice que se reunió con usted y con su esposa Begoña en dos ocasiones en La Moncloa". Sánchez responde entonces, con el rabo entre las piernas: "Pues oiga, ahora que lo dice, señor juez, ni flowers. Es más, ¿Begoña qué? ¿Esa señora le ha dicho que es mi mujer?".

El juez corta por lo sano, suspende la comparecencia del testigo y este vuelve sobre sus pasos. Pilla el helicóptero a toda mecha para cruzar los cinco kilómetros entre Plaza Castilla y la Moncloa.

En fin, o esto o se niega a declarar como ya hizo su esposa.

Por cierto: en 2017, el mismo Pedro Sánchez acusó a Rajoy de provocar un daño irreparable a la imagen de España. Para Sánchez, la comparecencia de Rajoy como testigo en la Gürtel fue una mancha en la proyección internacional y el prestigio de nuestro país. Toma.

Y una posdata: Sánchez firma transferencias a la Generalitat de Cataluña por 1520 millones de euros. La consejera de Economía de Esquerra Natalia Mas, ha dicho que la condonación de los quince mil millones de deuda de Cataluña será efectiva en los próximos meses. Y ahí sigue el tío, a lo Gary Cooper: Falcon para arriba y Falcón para abajo.