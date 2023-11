Ángel Expósito alucina con lo que ha visto en el Congreso en plena investidura: "Nunca en mi vida lo viví"

Este jueves, Ángel Expósito habla en su 'paseíllo del Tron' sobre el despliegue de seguridad en la investidura de Sánchez. Este jueves, era investido presidente con 179 votos a favor y 171 en contra.

El director de 'La Linterna' arranca su intervención asegurando que "mira que he cubierto en el Congreso sesiones, debates, investiduras... nunca, en mi vida, en los años más atroces del terror, he vivido unas medidas de seguridad como en esta investidura". No te pierdas la sección al completo en el siguiente audio.

Audio





Ángel Expósito explica que "desde Cibeles, al interior del Congreso, hemos pasado siete controles. No permiten grabar o emitir desde el patio del Hemiciclo. Cuando llegué, habría 50 manifestantes en la esquina de Neptuno y 200 policías". Además, añade que "se cambió la ruta de la comitiva presidencial, colocaron un antidisturbios cada 15 o 20 metros en las aceras. Ni Franco cuando salía del Pardo".

"La realidad supera el esperpento", asegura Expósito

Por último, concluye indicando que "varios de estos policías están encausados por las batallas de Urquinaona. Qué paradoja. Policías ante el juez, amnistiados, en teoría, al mismo nivel que sus agresores. Y para colmo, tendrán que proteger a Puigdemont por orden del Supremo. La realidad supera el esperpento".





No ha podido olvidar el 'papelón' de Marlaska, asegurando que "se ha pasado con este despliegue y humillación a los propios policías".

Así ha organizado Interior el despliegue policial para blindar el Congreso de los Diputados

Más de 1.600 agentes conforman el dispositivo de seguridad para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que se está celebrando en el Congreso de los Diputados.

Precisamente, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, acudía este martes a la reunión de diseño del dispositivo de la Policía Nacional, en la que, además de los mandos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, ha participado el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, según han dicho fuentes policiales.





El dispositivo es similar a los de partidos de fútbol de alto riesgo, como el que se disputó el pasado 7 de este mes entre el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow, donde participaron 1.300 efectivos, o los 1.700 que contribuyeron a la seguridad del encuentro el día siguiente entre el Real Madrid y el Sporting de Braga.

Otros acontecimientos recientes que han supuesto un amplio despliegue policial, mayor que el de mañana y el jueves, fueron la final de la Copa Libertadores de fútbol que en Madrid disputaron los equipos argentinos Boca Juniors y el River Plate.

En total participaron en el dispositivo 4.000 agentes, entre policías nacionales (2.054), seguridad privada del Real Madrid (1.700) y auxiliares de la Policía Municipal.

El análisis de Cuca Gamarra del debate de investidura: "El peligro para España se llama Pedro Sánchez"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dado este jueves, en 'Herrera en COPE', todas las claves del debate de investidura y cuál fue el tipo de discurso que decidió adoptar Sánchez ayer.

Explica que "hubo dos tiempos: la primera parte es un candidato a la presidencia que hizo un debate de oposición a la oposición. Tiene un reflejo de la división a la que quiere llevar a la sociedad española. Habló de levantar muros y ya vemos cuál es el camino del frentismo y de la división".

Por otro lado, llegó la segunda parte con "ese debate que se produjo con Junts y ERC. Quedó claro quién manda aquí. Habiendo dejado claro en el debate con Feijóo que esto era por necesidad, pues los independentistas le dejaron claro las exigencias y que además le van a estar sometiendo durante toda la legislatura". No te pierdas la entrevista completa en el siguiente vídeo.