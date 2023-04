Expósito repasa lo dicho por Pedro Sánchez sobre la ley del sí es sí hace tan solo cinco meses

La clave de este lunes de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE se fija en la ley del sí es sí y lo dicho por Pedro Sánchez en el grupo Vocento.

Pues que hable él que se le entiende perfectamente: "Ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de la ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados".

Es imposible, el mal ya está hecho, no vale ninguna soluciónnn. Pero escuchen lo que he pillado de hace cinco meses, cinco meses, de finales de noviembre. El mismo Pedro Sánchez cinco meses atrás: "Estamos yendo en el camino correcto. Lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de esta ley, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y de los jueces y juezas en nuestro país y reivindico esta ley y otras muchas que hemos aprobado en esta legislatura como conquistas feministas de un Gobierno que se declara a sí mismo feminista".

¡Toma! ¿Cuándo miente? ¿Cuándo pide perdón, cuándo está orgulloso o las dos veces? Me temo, Carlos, que las dos veces. Ahí os la dejo votando", le dice Expósito a Herrera y a los tertulianos de este lunes de abril.