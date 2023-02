Expósito asegura que la polémica creada por Moncloa por la petición de Feijóo para ir a Letonia "es ridícula"

La clave de este miércoles de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE se centra en la polémica que ha creado el Gobierno con la petición de Núñez Feijóo de visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia.

Yo estuve allí en las dos bases de Letonia, no entiendo la polémica, salvo más allá de que no quieren ni una mínima foto. Me llama la atención la excusa, porque es verdad que Margarita Robles (ministra de Defensa) dice que sí que venga, con organización, pero al rato sale Moncloa y dice, 'no no no, ni con tiemp, este no va'. Así lo explicaba, tiene su gracia, la ministra portavoz Isabel Rodríguez: "Igual estaría bien que de una vez por todas, el principal partido de la oposición, en materia de política internacional, dejara de poner ruedas en el camino y apoyara al Gobierno en su acción de política exterior".

¿Ruedas en el camino? Quizás quiso decir neumáticos. Más allá del lapsus, de la bromita, es la portavoz. El problema de fondo es que nos quiren engañar, ¿quién pone palos en las ruedas o ruedas en el camino en la política exterior? Buena parte del Consejo de Ministros y todos lo socios.

¿Ione Bellara qué hace e Irene Montero, y el jefe de todas, Pablo Iglesias y los de Batasuna y los de Esquerra Republicana? Es increíble. Los socios van con Putin en toda esta movida, entre ellos, gran parte del Consejo de Ministros y ahora el problema es que Feijóo no pueda hacerse una foto con los Leopard en la frontera de Rusia.

Absolutamente ridícula, nos intentan engañar y, a lo mejor, lo están consiguiendo.