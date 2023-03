Expósito analiza con Herrera los resultados objetivos de la Ley del 'sí es sí' con "80 cerdos en la calle"

La clave del día de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE son datos sobre la Ley del solo sí es sí.

Datos del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ponen la piel de gallina.

Mientras están con el politiqueo, que si tú más, con los insultor, informe del CGPJ sobre la Ley del sí es sí: más de la mitad de las rebajas de los últimos meses benefician a agresores de niños, de niños. Se han producido absoluciones, en todos los casos, del delito de abuso sexual mediante engaño a menores de 16 - 17 años.

En el caso del Tribunal Supremo, de las 26 sentencias sometidas a revisión, 10 han reducido condenas, otras 16 no. Son pedófilos y pederastas beneficiados. Ahora se considera que no es delito si existe consentimiento, aunque tengas 14 años. No se castiga, salvo que quede demostrada la violencia o la intimidación. Si el niño dice que sí, por engaños o lo que sea, y no hay violencia, se le beneficia.

Mira, recientemente, recorte de un año a un hombre condenado por agresión sexual a su sobrina, 8 añitos la sobrina. Lo mismo a un pederasta que contacto con un niño por Instagram, la condena pasó de 8 a 6 años, el niño tenía 12 años. La nueva regulación, ojo para personas menores de 16 años, permite imponer la pena de prisión inferior en atención a la menor entidad del hecho, se considera que como es tan pequeño, el hecho es menos grave. Se considera que no es delito si existe consentimiento.

En resumen: casi 800 premios, casi 80 excarcelaciones, o sea, que hay 80 tipos de estos, 80 cerdos en tu parque, en el portal de casa o en la esquina. 80 y el Gobierno que lo ha redactado sigue tal cual, nos perderemos en el politiqueo, yo el primero, pero el dato es este, 80 cerdos sueltos y no pasa nada. Somos un país único, Carlos.