El menosprecio de la Lengua. Con Fernando Vilches (19/11/19)

En ausencia de Carlos Herrera, María José Navarro dirige esta nave que nos lleva a la cita semanal con el profesor Fernando Vilches. Lucha de titanes entre el lenguaje coloquial, con algo más que licencias, y la ortodoxia de nuestro profesor. Una lucha desigual porque ya se ha encargado Vilches de regalarle los oídos con estos versos…

Ojos claros, serenos,

si de un dulce mirar sois alabados,

¿por qué, si me miráis, miráis airados?

Si cuanto más piadosos,

más bellos parecéis a aquel que os mira,

no me miréis con ira,

porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay tormentos rabiosos!

Ojos claros, serenos,

ya que así me miráis, miradme al menos.

Metidos en harina, nuestra primera cita es con una palabra poco corriente: coroto. Se dice que el general venezolano Guzmán Blanco trajo de París un lienzo de Jean Baptiste Corot, el famoso paisajista. El general solía recomendar machaconamente al servicio ¡cuidado con el Corot! Las criadas empezaron a burlarse del “coroto” del general y la expresión se extendió a objetos más diversos. “Coroto” tiene los significados siguientes en Col. y en Ven.:

“Objeto cualquiera que no se quiere mencionar o cuyo nombre se desconoce”. También se refiere a un “Cacharro de cocina o de la vajilla”. Y define al “Poder político”. Además, están las expresiones “arreglar los corotos”, que es “liar los bártulos” y cargar alguien con los corotos” que significa “irse con la música a otra parte”.

Ahí queda eso. En el repaso de sonidos nos quedamos sin palabras ante

una intervención “magistral” en la Universidad Complutense de Madrid, del que entresacamos por ejemplo “La problemática que surge ahora mismo en la economía actual, ¿no?, la concepción de una biopolítica positiva a nivel foucoltiano, bueno foucoltiano no, baceriano, y la imposibilidad de evadir el carácter de la performatividad”. Nada que decir, pues está todo dicho.

Otro sonido: Albert Rivera hablando de “discrepar con” cuando lo que tiene sentido es discrepar de algo o de alguien. Escucha el audio y no te pierdas el chiste malo con el que siempre nos castiga el profesor.

