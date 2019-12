El menosprecio de la Lengua. Con Fernando Vilches (03/12/19)

Peligroso precedente el que ha sentado hoy el profesor Vilches en la sección del Menosprecio de la Lengua: no sólo acaba con un chiste sino que también comienza con él…y es que la vista al dentista ha dejado sus secuelas. Así que, superado el primer trago, comenzamos con un encargo del jefe Herrera: el uso de la fórmula pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (en la parte que expresa la condición) + condicional compuesto (en el posible resultado), o sea: “si hubieran aparecido, habrían podido participar”. Pero, ojo al dato: al investigar, he constatado que la RAE da por buenas:

- Si hubiera venido, hubiera hablado con él.

- Si hubiera venido, hubiese hablado con él.

- Si hubiera venido, habría hablado con él.

Pasado el berrinche, repasamos los audios. Esta semana hemos encontrado un “en sede judicial” al que Vilches reprocha cierta afectación cuando lo más sencillo es sustituirlo por “en el Juzgado”. También tenemos reproches para los políticos, Carmen Calvo habla de “cultura de colaboración” a lo que el profesor responde que la palabra cultura significa “cultivo”; “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” y el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social”. Es una palabra demasiado hermosa como para maridarla con cuestiones profanas. Con “espíritu de colaboración” hubiera bastado.

Y antes del chiste malo hay una pregunta de una fósfora: Profesor, ¿no cree usted que es un menosprecio usar la palabra "descambiar" en nuestra lengua? La he oído incluso en un telediario matinal de Antena 3 cuando contaban la noticia sobre la señorita que "devolvía" la ropa ya usada, la "descambiaba". ¿De verdad, se puede usar esta palabreja en un noticiero? El profesor lo explica con un ejemplo: yo compro una prenda. En casa veo que no me acaba de quedar bien, vuelvo al establecimiento y la cambio por otra. Pero como soy un brasas, inseguro, y, en casa de nuevo, colijo que me gusta más la primera que compré, vuelvo a la tienda y deshago el cambio que hice, es decir, recupero la prenda primera que compré. Esto último es “descambiar”. Y, sin embargo, en Col., C. Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, es “convertir billetes o monedas grandes en dinero menudo equivalente o a la inversa”.

